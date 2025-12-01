Bremer continua a mandare segnali rientro nel mirino per il difensore della Juve | la nuova FOTO col ‘fuoco’ in palestra
Bremer, difensore della Juve, ha mandato un altro segnale sul suo rientro dall’infortunio: nuova FOTO in palestra per il brasiliano. In un lunedì segnato dalla tegola pesantissima dell’infortunio di Dusan Vlahovic (out 3 mesi), alla Continassa si accende una luce di speranza. A rianimare l’ambiente bianconero ci ha pensato Gleison Bremer. Il gigante della difesa, fermo ai box da fine settembre per la lesione al menisco, ha lanciato un segnale inequivocabile attraverso i suoi canali social, testimoniando una voglia matta di bruciare le tappe e tornare a guidare la retroguardia della Juventus. La Story su Instagram: sudore e l’emoji del fuoco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Gleison #Bremer non ci sarà sabato contro il #Napoli, il brasiliano non ha ancora recuperato e si presume ancora qualche settimana di stop. Il ritorno è fissato il 14 dicembre contro il #Bologna. ? Gazzetta dello Sport - facebook.com Vai su Facebook
Andando oltre gli episodi arbitrali, #FioJuv non è stata un buono spot per la serieA : bassa qualità, molta fisicità, poche idee e confuse. La #Fiorentina che non vinceva con Pioli continua a non vincere con Vanoli, dando però l’impressione di essere più coesa Vai su X
Bremer continua, Vlahovic incita: il post social esalta i tifosi Juve - Per il recupero completo ci vorrà ancora del tempo, ma la notizia è che il totem difensivo della Juventus ha ripreso a correre. Da tuttosport.com
Bremer, mentalità e dedizione: fa di tutto per tornare al centro della Juve - Il difensore brasiliano si è fermato per due partite consecutive a causa di un fastidio muscolare, una scelta dettata dalla cautela più che dalla ... tuttosport.com scrive