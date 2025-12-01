Bremer continua a mandare segnali rientro nel mirino per il difensore della Juve | la nuova FOTO col ‘fuoco’ in palestra

Bremer, difensore della Juve, ha mandato un altro segnale sul suo rientro dall’infortunio: nuova FOTO in palestra per il brasiliano. In un lunedì segnato dalla tegola pesantissima dell’infortunio di Dusan Vlahovic (out 3 mesi), alla Continassa si accende una luce di speranza. A rianimare l’ambiente bianconero ci ha pensato Gleison Bremer. Il gigante della difesa, fermo ai box da fine settembre per la lesione al menisco, ha lanciato un segnale inequivocabile attraverso i suoi canali social, testimoniando una voglia matta di bruciare le tappe e tornare a guidare la retroguardia della Juventus. La Story su Instagram: sudore e l’emoji del fuoco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

