Il film di Mel Gibson visto da un bambino? Sangue, violenza, epica cinematografica. Ma anche il valore della comunità, della libertà e della giustizia. Movieplayer affida ai ricordi di un collaboratore il senso generazionale di un'opera simbolo degli anni 90. Trent'anni dopo, di Braveheart si è detto e scritto tutto. Inno alla libertà, cinema d'altri tempi, muscoloso ed epico, emblema di una Hollywood gigantesca, eccessiva, visionaria, performativa. La storia romanzata di William Wallace, vista e rivista da Mel Gibson all'opera seconda (!) dopo L'uomo senza volto. Il resto sono appendici da Wikipedia: cinque Oscar su dieci candidature, la splendida colonna sonora di James Horner e una narrazione capace di "risvegliare la coscienza nazionale scozzese". 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Braveheart, 30 anni dopo: una gigantesca VHS e quella prima volta con William Wallace