brasile 19enne scavalca il muro di 6 metri di uno zoo e viene sbranato da una leonessa era affetto da schizofrenia e sognava di diventare addestratore

Una tragedia si è consumata domenica 30 novembre al Parque Zoobotânico Arruda Câmara di João Pessoa, nello stato brasiliano di Paraíba. Gerson de Melo Machado, un ragazzo di 19 anni, è morto dopo essere stato aggredito da una leonessa dopo essersi introdotto nell’enclosure dell’animale davanti agli occhi di altri visitatori dello zoo. Secondo quanto riportato dai principali media brasiliani tra cui O Correio Braziliense, O Globo e Folha de São Paulo, Machado ha scalato un muro alto circa 6 metri sormontato da filo spinato per entrare nel recinto della leonessa. Le immagini diffuse sui social media mostrano il giovane mentre scende lentamente da un albero all’interno dell’enclosure, mentre la leonessa Leona si avvicina alla base del tronco. 🔗 Leggi su Cultweb.it

