Box Office USA | Zootropolis 2 da record nel weekend

Come da premessa, e molto probabilmente oltre, Zootropolis 2 ha stravinto il Box Office USA nel weekend tra il 28 ed il 30 novembre 2025. Secondo i dati raccolti da BoxOfficePro, infatti, il nuovo film d’animazione Disney ha incassato nei tre giorni del weekend una cifra stimata di 96.8 milioni di dollari, piazzando tra l’altro una cinque giorni del Ringraziamento da ben 156 milioni di dollari. La cifra nei tre giorni risulta leggermente sotto le previsioni, ma il dato è andato ben oltre le aspettative degli analisti nei cinque giorni. L’incasso raccolto da Zootropolis 2 risulta più alto di molto rispetto a quello fatto registrare dal primo film uscito nel 2016 (75 milioni), e solo il secondo più alto di sempre per il Giorno del Ringraziamento, il weekend del Ringraziamento (35 giorni) e il Black Friday, dietro “ Oceania 2 “, altro film animato Disney uscito nel 2016. 🔗 Leggi su Universalmovies.it

