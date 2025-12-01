Box Office USA | Zootropolis 2 da record nel weekend
Come da premessa, e molto probabilmente oltre, Zootropolis 2 ha stravinto il Box Office USA nel weekend tra il 28 ed il 30 novembre 2025. Secondo i dati raccolti da BoxOfficePro, infatti, il nuovo film d’animazione Disney ha incassato nei tre giorni del weekend una cifra stimata di 96.8 milioni di dollari, piazzando tra l’altro una cinque giorni del Ringraziamento da ben 156 milioni di dollari. La cifra nei tre giorni risulta leggermente sotto le previsioni, ma il dato è andato ben oltre le aspettative degli analisti nei cinque giorni. L’incasso raccolto da Zootropolis 2 risulta più alto di molto rispetto a quello fatto registrare dal primo film uscito nel 2016 (75 milioni), e solo il secondo più alto di sempre per il Giorno del Ringraziamento, il weekend del Ringraziamento (35 giorni) e il Black Friday, dietro “ Oceania 2 “, altro film animato Disney uscito nel 2016. 🔗 Leggi su Universalmovies.it
Altre letture consigliate
#BOXOFFICE | #Hollywood ringrazia #Zootropolis2. L’attesissimo sequel #Disney ha monopolizzato il weekend del Ringraziamento, trasformandosi in un fenomeno globale sia negli Stati Uniti che all’estero. Negli USA il film ha incassato 156 milioni di dollari - facebook.com Vai su Facebook
Top10 del 28/11/2025 #BoxOfficeItalia #Cinetel 1 ZOOTROPOLIS 2 (€784666) 2 OI VITA MIA (€357249) 3 NOW YOU SEE ME 3 (€97941) 4 WICKED 2 (€77361) 5 BREVE ST (€48866) 6 MAESTRO (€35161) 7 DRACULA (€30165) 8 DIE MY L (€29586) 9 SHE Vai su X
Zootropolis 2 batte Oz: cartone Disney debutta a 156 mln in Usa - Parte 2' della Universal ottiene 63 milioni nel fine settimana e 93 milioni nei 5 giorni festivi, portando ... Come scrive msn.com
Zootropolis 2 | L’incasso USA super del giorno del Ringraziamento - Il cartoon Zootropolis 2 ha conquistato il Box Office USA anche nel giorno del Ringraziamento americano. Scrive universalmovies.it
Zootropolis 2, previsto un debutto record al box-office: cosa dicono le prime reazioni sul sequel Disney? - Sono arrivate le prime reazioni della stampa al nuovo film d'animazione Disney che già prevede un incasso record al suo debutto nelle sale e probabilmente ci si aspetta uno dei migliori risultati dell ... Scrive msn.com