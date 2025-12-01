Box Office ITALIA | Zootropolis 2 risolleva il botteghino

Il cartoon Disney “ Zootropolis 2 ” ha vinto il Box Office ITALIA nel weekend tra il 27 ed il 30 novembre. Cosi come accaduto nel resto del mondo – USA incluso – il nuovo film d’animazione Disney è riuscito ad offrire un risultato incredibile per se stesso, risollevando allo stesso tempo anche le condizioni dell’intero mercato cinematografico italiano, da settimane considerato sotto tono. Secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, il Box Office ITALIA dell’ultimo weekend di novembre ha piazzato un più che glorioso +78% rispetto a sette giorni prima grazie ai 10.16 milioni di euro incassati complessivamente, diventando tra l’altro il quarto fine settimana più redditizio del 2025. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Box Office ITALIA | Zootropolis 2 risolleva il botteghino

