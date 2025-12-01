Bournemouth – Everton | scontro salvezza ad alta tensione al Vitality Stadium
Al Vitality Stadium va in scena una sfida che pesa tantissimo nella parte bassa della Premier League: il Bournemouth ospita l’ Everton in un incrocio che vale punti pesanti per la corsa salvezza e per gli equilibri di metà classifica. Due squadre in cerca di continuità, con momenti di buon calcio alternati a passaggi a vuoto, ma entrambe consapevoli che partite come questa possono indirizzare la stagione. Come arriva il Bournemouth. Il Bournemouth ha avuto un avvio di stagione complicato, ma nelle ultime settimane ha mostrato segnali di crescita, soprattutto sul piano del gioco: maggiore sicurezza nel possesso palla. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com
