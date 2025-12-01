Bournemouth-Everton martedì 02 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici
Bournemouth ed Everton sono reduci da un sconfitta patita nel weekend, rispettivamente per 3-2 contro il Sunderland allo Stadium of Light e contro il Newcastle, per 4-1 in casa. Per i padroni di casa si è trattata della quarta partita senza vittoria, con tre sconfitte e un pareggio in questa mini serie fatta di dieci . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Leggi anche questi approfondimenti
Parte il classico mese caldo (purtroppo senza boxing day) #epl, stasera #Everton Vs Bournemounth. L assenza di gueye si è fatta sentire in maniera sabato scorso è ora che le giovani leve si sveglino in mediana. Poi a gennaio mercato intelligente, spero. #bo Vai su X
Nella 13ª giornata di Premier League, allo Stadium of Light il Sunderland fa valere ancora una volta il fattore campo e vince per 3-2 in rimonta contro un Bournemouth che ha gettato al vento un'occasione importante, la rete decisiva è stata, dopo quella all'Arse - facebook.com Vai su Facebook
Bournemouth, Everton draw 2-2 as both teams end with 10 men - Everton's Michael Keane leaves the pitch on a stretcher after a clash of heads with his teammate, during the English Premier League soccer match between Bournemouth and Everton, at the Vitality ... Come scrive uk.news.yahoo.com