Bournemouth-Everton martedì 02 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici

Bournemouth ed Everton sono reduci da un sconfitta patita nel weekend, rispettivamente per 3-2 contro il Sunderland allo Stadium of Light e contro il Newcastle, per 4-1 in casa. Per i padroni di casa si è trattata della quarta partita senza vittoria, con tre sconfitte e un pareggio in questa mini serie fatta di dieci . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

