Bournemouth-Everton martedì 02 dicembre 2025 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bournemouth ed Everton sono reduci da un sconfitta patita nel weekend, rispettivamente per 3-2 contro il Sunderland allo Stadium of Light e contro il Newcastle, per 4-1 in casa. Per i padroni di casa si è trattata della quarta partita senza vittoria, con tre sconfitte e un pareggio in questa mini serie fatta di dieci . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

bournemouth everton marted236 02 dicembre 2025 ore 20 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Bournemouth-Everton (martedì 02 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Bournemouth Everton Marted236 02