Botte da orbi in centro storico a Cesena | picchiato un ragazzo a terra
Cesena, 1 dicembre 2025 – Nuova ennesima rissa nel centro storico di Cesena con teatro ancora la Corte Dandini ormai diventata un classico per questi spiacevoli e incresciosi eventi. Nella notte fra sabato e domenica, era da poco passata la mezzanotte quando alcuni ragazzini hanno iniziato a litigare, tutti giovanissimi e poi piano piano il gruppo si è infoltito. Uno di loro mentre era in corso la zuffa con botte, insulti e calci è anche finito a terra come si evince dal filmato di una telecamera di videosorveglianza. Nessuno avrebbe però riportato lesioni e nessuno è finito al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
