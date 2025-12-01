Bosch Play-Able | gaming e tecnologia inclusiva per un Natale solidale
Postazioni da gioco per i ragazzi con disabilità e formazione per le famiglie: il progetto di Natale con cui la filiale italiana dell'azienda, insieme a Fondazione Asphi Onlus, trasforma il gaming in uno strumento di inclusione e nuove opportunità sociali. L'ambassador è Favij. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Contenuti che potrebbero interessarti
PLAY-ABLE… is loading. ? Per un nuovo livello di accessibilità. Stay Tuned! #promoted by #Bosch #PlayAble #BoschItalia #CSR #Tecnologia - facebook.com Vai su Facebook
Bosch Play-Able: gaming e tecnologia inclusiva per un Natale solidale - Postazioni da gioco per i ragazzi con disabilità e formazione per le famiglie: il progetto di Natale con cui la filiale italiana dell'azienda, insieme a Fondazione Asphi Onlus, trasforma il gaming in ... Si legge su msn.com
Play-Able: il Natale di Bosch che apre il gaming a tutti - Il Gruppo Bosch in Italia lancia un’iniziativa di inclusione digitale con Fondazione ASPHI Onlus, donando postazioni di gioco adattate a ragazzi con disabilità ... Secondo corriere.it
Play-Able, il progetto di Bosch Italia e Fondazione ASPHI Onlus per un nuovo livello di accessibilità - Able – Per un nuovo livello di accessibilità”, il Gruppo Bosch in Italia lancia un’iniziativa di responsabilità sociale in ... Riporta ilgiornale.it
Play-Able, il progetto di Bosch Italia e Fondazione ASPHI Onlus per un nuovo livello di accessibilità - Able – Per un nuovo livello di accessibilità”, l’iniziativa di responsabilità sociale realizzata in ... Da mi-lorenteggio.com
Bosch Italia per Natale sostiene fondazione ASPHI Onlus col progetto "play-Able" - Per un nuovo livello di accessibilità", l'iniziativa di responsabilità sociale realizzata in collaborazione con ... Da motori.tiscali.it
Play-Able: il controller che trasforma la disabilità in partecipazione. E Favij preme Start - Milioni di ragazzi l’hanno visto ridere, raccontare, giocare. Si legge su msn.com