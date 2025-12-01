Borussia Monchengladbach-St Pauli DFB Pokal martedì 02 dicembre 2025 ore 18 | 00 | formazioni quote pronostici

Infobetting.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Partono gli ottavi di finale di DFB Pokal e tocca a Borussia Monchengladbach e St. Pauli inaugurare la rassegna delle gare. I Fohlen di Polanski hanno prolungato la loro serie positiva di risultati con il pareggio a reti bianche contro il RB Lipsia, fermando la seconda forza del torneo e acquisendo sempre più fiducia nei propri mezzi. In una stagione in salita la coppa potrebbe . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

borussia monchengladbach st pauli dfb pokal marted236 02 dicembre 2025 ore 18 00 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Borussia Monchengladbach-St. Pauli (DFB Pokal, martedì 02 dicembre 2025 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici

Scopri altri approfondimenti

Pronostico FC St. Pauli vs Borussia Mönchengladbach – 1 Novembre 2025 - Pauli – Borussia Mönchengladbach per la giornata di Bundesliga in programma il 1 Novembre 2025 alle 15:30 al Millerntor- Come scrive news-sports.it

Borussia Monchengladbach-St. Pauli, Bundesliga: tv, formazioni, pronostico - Pauli è una partita valida per l’undicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica alle 17:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. Scrive ilveggente.it

St. Pauli-Borussia Mönchengladbach, quote e formazioni del match di bassa classifica - Pauli, Mathias Pereira Lage, attaccante portoghese, si è distinto nei primi match di questa stagione. Secondo it.blastingnews.com

Cerca Video su questo argomento: Borussia Monchengladbach St Pauli