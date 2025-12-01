Borsa con armi e droga tra l’immondizia sequestro a Napoli

Tempo di lettura: < 1 minuto Una borsa, contenente armi e droga, è stata trovata dai carabinieri grazie a una segnalazione in un bidone dell’immondizia a Napoli, precisamente a Secondigliano, in via privata Ricci. All’interno della borsa c’erano una pistola automatica calibro 9×21 perfettamente funzionante e ben 75 proiettili di diverso calibro (19 colpi px19, 51 colpi calibro16, 3 colpi con calibro da accertare e 2 colpi cal. 32 s&w). Oltre alle armi c’era anche droga: 93 grammi di cocaina, un chilo e 100 grammi di hashish e 683 grammi di marijuana. Armi e droga sono state sequestrate. Indagini in corso dei carabinieri. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Borsa con armi e droga tra l’immondizia, sequestro a Napoli

Contenuti che potrebbero interessarti

Per le parole "difficili" relative ai libri e all'arte (incunabolo - capitello - coevo - colophon - marocchino - xilografia - alle armi - sguardia ...) consulta il GLOSSARIO nel nostro sito web: https://www.osservatoriolibri.com/glossario.html. - facebook.com Vai su Facebook

Borsa con armi e droga tra l'immondizia, sequestro a Napoli - Una borsa, contenente armi e droga, è stata trovata dai carabinieri grazie a una segnalazione in un bidone dell'immondizia a Napoli, precisamente a Secondigliano, in via privata Ricci. Come scrive ansa.it

Nasconde droga in borsa, fermato dai vigili li prende a calci - Un sedicenne che aveva della droga nascosta nella borsa ha preso a calci tre agenti della polizia municipale di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, per sfuggire ai controlli. Segnala rainews.it

Armi, droga e sesso: un arresto e 5 indagati - Armi, droga e sesso: un arresto e 5 indagati Gli inquirenti: Alessandro Maragno aveva il monopolio della droga nella zona dei pub e rice4ttava armi. Secondo ilmessaggero.it