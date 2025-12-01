Boom di mercatini e villaggi di Natale | dove trovarli in Bergamasca

Le festività si avvicinano ed è boom di mercatini e villaggi di Natale in Bergamasca. Nella città e nella provincia di Bergamo si respira l’atmosfera delle feste: le strade e i negozi sono illuminati, le vetrine adornate da addobbi e decorazioni, i locali cominciano a proporre menù a tema e cresce la voglia di gustare un buon panettone o il pandoro. Stand e casette di legno in cui trovare tante idee regalo si moltiplicano in diverse località: ecco dove trovarli. BERGAMO Sino al 28 dicembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, torna il Villaggio di Natale con i tradizionali mercatini. Si troveranno prodotti artigianali e diverse proposte food. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

