Bonus elettrodomestici a rischio che fine farà nel 2026 | in manovra la proposta per rinnovarlo
Nel 2026 rischia di sparire il bonus elettrodomestici, lo sconto del 30% per chi rottama un vecchio elettrodomestico e ne compra uno nuovo fino a un massimo di 100 euro (200 euro se si ha un Isee sotto i 25mila euro). Non è stato rinnovato nella manovra 2026, ma un emendamento della Lega chiede di rinnovarlo fino al 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Il bonus elettrodomestici in un solo giorno ha visto presentare 550mila domande, con l'esaurimento immediato delle risorse messe a disposizione.
Il bonus elettrodomestici verso la prima scadenza: i voucher ottenuti il 18 novembre dovranno essere usati entro il 3 dicembre 2025. Il periodo del Black Friday chiude la fase 1, la lista d'attesa scorrerà dal giorno successivo
Bonus elettrodomestici a rischio, che fine farà nel 2026: in manovra la proposta per rinnovarlo - Nel 2026 rischia di sparire il bonus elettrodomestici, lo sconto del 30% per chi rottama un vecchio elettrodomestico e ne compra uno nuovo fino a un massimo
Bonus elettrodomestici, 550mila richieste nella prima giornata: esauriti i fondi - Intanto Forza Italia propone l'estensione anche nel 2026
Bonus elettrodomestici 2025: boom di richieste nel click day. Cosa fare ora - Boom di richieste per il bonus elettrodomestici 2025: plafond esaurito nel click day.
Bonus elettrodomestici: app Io e portale di nuovo operativi, ma fondi a rischio esaurimento - sono tornati operativi dopo i disservizi della mattina, ma i fondi disponibili rischiano di esaurirsi rapidamente, rendendo urgente la presentazione
Bonus elettrodomestici esaurito, torna il 4 dicembre: via alla lista d'attesa - Bonus elettrodomestici: fondi esauriti ma piattaforma attiva.