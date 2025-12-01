Bonus elettrodomestici a rischio che fine farà nel 2026 | in manovra la proposta per rinnovarlo

Nel 2026 rischia di sparire il bonus elettrodomestici, lo sconto del 30% per chi rottama un vecchio elettrodomestico e ne compra uno nuovo fino a un massimo di 100 euro (200 euro se si ha un Isee sotto i 25mila euro). Non è stato rinnovato nella manovra 2026, ma un emendamento della Lega chiede di rinnovarlo fino al 2027. 🔗 Leggi su Fanpage.it