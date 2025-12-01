Bonucci Chiellini premiati come Legend al Gran Galà del Calcio | reunion dal sapore di Juve per le due icone bianconere – FOTO

Bonucci Chiellini sono stati premiati come Legend al Gran Galà del Calcio 2025: reunion a tinte bianconere per le due icone della Juve – FOTO. Milano si è vestita a festa per la notte degli oscar del pallone italiano. Al Gran Galà del Calcio 2025, a brillare è stata anche la luce della storia. Leonardo Bonucci e Giorgio Chiellini, la coppia difensiva che ha scritto pagine indelebili della Juventus e della Nazionale (culminate con il trionfo a Euro 2020), hanno ricevuto il prestigioso premio Legend. Un riconoscimento alla carriera per due monumenti che hanno segnato un’epoca. La difesa del CT: Bonucci “assolve” l’Italia dopo la Norvegia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bonucci Chiellini premiati come Legend al Gran Galà del Calcio: reunion dal sapore di Juve per le due icone bianconere – FOTO

Altre letture consigliate

Collar. . Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci sono la sorpresa per il figlio di Mariella - C'è posta per te - facebook.com Vai su Facebook

Da Bonucci a Cannavaro, Legend Serie A salutano mondiale club - Da Leonardo Bonucci a Fabio Cannavaro le Legend di Serie A raccontano le loro emozioni alla vigilia del via del Mondiale per Club 2025: le 63 partite del torneo saranno trasmesse a livello globale, in ... Secondo ansa.it

Chiellini a tutto campo: "Maldini Baresi Cannavaro meglio della BBC. Sogno finale mondiale contro Ancelotti" - Da ragazzo già mi sembrava un sogno vestire le maglie dell'Under 15 o dell'Under 16". Segnala gazzetta.it

Da Bonucci a Cannavaro, le Legend di Serie A salutano il Mondiale del Club - Da Leonardo Bonucci a Fabio Cannavaro le Legend di Serie A raccontano le loro emozioni alla vigilia del via del Mondiale per Club 2025: le 63 partite del torneo saranno ... Lo riporta tuttomercatoweb.com

Chiellini non dimentica le emozioni azzurre: "La vittoria all'Europeo un ricordo indelebile" - Chiellini ha ripercorso tutta la carriera, partendo dagli anni nelle giovanili al Livorno: "La passione per il calcio è sbocciata fin da quando ero un bambino. Secondo corrieredellosport.it

Muharemovic: “Chiellini e Bonucci un lusso. Juve e Inter? L’interesse è sempre bello” - Sono bastate poche gare di Serie A per conquistare un ruolo da protagonista nel Sassuolo e nel massimo campionato italiano, del quale è diventato in alcune settimane uno tra i giovani difensori più ... Come scrive tuttosport.com

Wague: 'Bonucci-Chiellini top in Italia, ma Thiago Silva...' - Il difensore dell'Udinese, Wague ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Il mio compagno di reparto Danilo ha tanta personalità, è intelligente e dà molta sicurezza. Si legge su calciomercato.com