Bonino in terapia intensiva la notte più difficile | il ricovero d’urgenza

Il ricovero è avvenuto in serata, in modo improvviso e con un livello di allerta altissimo. Emma Bonino è arrivata al Pronto soccorso dell’ospedale Santo Spirito di Roma in codice rosso, trasportata d’urgenza e subito affidata ai sanitari del reparto emergenze. Le prime valutazioni cliniche hanno portato i medici a disporre il trasferimento in terapia intensiva, dove la leader radicale è ora monitorata costantemente. Al momento non vengono diffuse informazioni ufficiali sulle cause del malore, ma da fonti ospedaliere trapela che si tratta di un quadro serio, gestito con la massima prudenza vista la sua storia clinica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

