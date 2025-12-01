Bonicelli | La caduta e l' immobilità dove ho sbagliato? Ma resto un atleta mi gasa il tiro a segno

Il ginnasta rimasto in carrozzina dopo la caduta agli anelli del 23 luglio scorso si racconta al Corriere: "Ai fisioterapisti dico di farmi lavorare duro, ora sto provando il paralimpismo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bonicelli: "La caduta e l'immobilità, dove ho sbagliato? Ma resto un atleta, mi gasa il tiro a segno"

News recenti che potrebbero piacerti

Una vita adesso tra terapie fisioterapia e forza d'animo quella di Lorenzo Bonicelli. La sua caduta in uscita dagli anelli alle universiadi di Essen, gli ha causato un trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra che gli ha causato l'immobilit - facebook.com Vai su Facebook

Lorenzo Bonicelli parla delle condizioni dopo l'incidente alle Universiadi di Essen, cosa ricorda della caduta - Il ginnasta Lorenzo Bonicelli ha parlato delle sue condizioni dopo la caduta dagli anelli alle Universiadi di Essen: come sta e cosa ricorda. Da virgilio.it

Il ginnasta Lorenzo Bonicelli: «In me c'è un grande mix di tristezza, rabbia, all’inizio c’era anche del rimorso. Mi chiedo sempre il perché di quell'errore agli anelli» - «All'inizio non volevo vedere nessuno se non i miei genitori, le mie sorelle, la mia fidanzata Lisa» ... Segnala vanityfair.it

Lorenzo Bonicelli dopo l'incidente: «Sono sulla carrozzina elettronica, le piaghe fanno male. I pensieri della sera mi spaventano» - Lorenzo Bonicelli, 23 anni, studente modello di economia e giovane promessa della ginnastica artistica. Scrive msn.com

Lorenzo Bonicelli costretto all’immobilità dopo la caduta agli anelli: «All’inizio non volevo vedere nessuno: ora mi preparo per le paralimpiadi» - Il racconto dell'atleta 23enne al Corriere della Sera: «A volte scalpito ma i medici mi dicono che è un percorso molto lungo. msn.com scrive

“Sogna più in grande che puoi”: la storia e le speranze di Lorenzo Bonicelli, il ginnasta italiano in coma dopo la caduta dagli anelli - Si legge così nella bio Instagram di Lorenzo Bonicelli, ginnasta 23enne finito in coma farmacologico dopo esser caduto dagli ... ilfattoquotidiano.it scrive

Bonicelli, l’emozione dopo l’incidente: “Ho sentito che nelle braccia avvertivo qualcosa. Mio Dio…” - Lorenzo Bonicelli sta lottando con tutte le sue forze per recuperare il più possibile dopo il brutto incidente che gli è capitato lo scorso 23 luglio a Essen, in Germania, durante i Giochi ... fanpage.it scrive