Bonicelli | La caduta e l' immobilità dove ho sbagliato? Ma resto un atleta mi gasa il tiro a segno

1 dic 2025

Il ginnasta rimasto in carrozzina dopo la caduta agli anelli del 23 luglio scorso si racconta al Corriere: "Ai fisioterapisti dico di farmi lavorare duro, ora sto provando il paralimpismo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Bonicelli: "La caduta e l'immobilità, dove ho sbagliato? Ma resto un atleta, mi gasa il tiro a segno"

