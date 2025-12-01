Bomba carta sull’auto dell’avvocato Piloni | Episodio inquietante

Una bomba carta ha danneggiato l’auto dell’avvocato Alberto Piloni, a San Severino. Un gesto con un chiaro intento intimidatorio, e di cui i carabinieri avrebbero già individuato l’autore. L’episodio è avvenuto il 4 novembre intorno alle 22. "Avevo parcheggiato la mia auto, una Subaru Forester, in piazza del Popolo, in pieno centro a San Severino – racconta l’avvocato Piloni –. La mattina seguente, quando sono andato a riprenderla ho visto i danni sul tettuccio. Ho pensato a una bravata e ho segnalato l’accaduto alla polizia locale, pensavo di risalire al ragazzo e di parlarne con il padre. Invece, dopo aver visto le immagini delle telecamere ho presentato una denuncia, perché le cose erano più gravi di quello che avevo creduto". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

