Bologna respinge il corso di filosofia per gli ufficiali | l’esercito accusa gli studenti denunciano la deriva bellica

Ilgiornaleditalia.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Dipartimento rifiuta il curriculum dedicato ai militari. Il CUA: “L’università non diventi laboratorio del riarmo” A Bologna, il progetto dell’Esercito di formare i propri giovani ufficiali con un corso di laurea in filosofia si infrange contro il muro dell’Ateneo. Il Capo di Stato Maggior. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

