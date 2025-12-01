Bologna respinge il corso di filosofia per gli ufficiali | l’esercito accusa gli studenti denunciano la deriva bellica

Il Dipartimento rifiuta il curriculum dedicato ai militari. Il CUA: “L’università non diventi laboratorio del riarmo” A Bologna, il progetto dell’Esercito di formare i propri giovani ufficiali con un corso di laurea in filosofia si infrange contro il muro dell’Ateneo. Il Capo di Stato Maggior. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bologna respinge il corso di filosofia per gli ufficiali: l’esercito accusa, gli studenti denunciano la deriva bellica

