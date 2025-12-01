Bologna il progetto accantonato di demolizione della Garisenda

Bologna, 1 dicembre 2025 - Far implodere la Torre Garisenda per evitare pericoli alla popolazione. Un’ extrema ratio alla quale avrebbe pensato il Comune di Bologna nell’autunno 2023, quando iniziò l’allerta per la torre ’malata’. Il Comune, allora temendo conseguenze tragiche, pensò anche a una soluzione estrema. Creò il primo pool di esperti incaricati di gestire l’emergenza e ci fu anche un momento in cui si ipotizzò l’ abbattimento controllato del monumento. Chiamato l’esperto che si occupò del Ponte Morandi. A quanto si apprende si pensò anche all’utilizzo di esplosivi e fu chiamato Danilo Coppe, l’esperto parmigiano autore della demolizione con dinamite di ciò che restava del Ponte Morandi di Genova. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bologna, il progetto (accantonato) di demolizione della Garisenda

Altri contenuti sullo stesso argomento

Il vincitore della 6ª settimana del premio “progetto scorer - il bomber del Mulino Bruciato ELITE”, come miglior realizzatore di tiri liberi, è SELVA Matteo (Bologna Gadgets Futura), grazie ai 7 liberi realizzati. Complimenti a MATTEO !!! - facebook.com Vai su Facebook

A Bologna, l'evento conclusivo del progetto ONFOOD NUTRI.M.E.N.T.I: Nutriamo il futuro! 21 novembre crea.gov.it/web/cerealicol… Vai su X

Bologna, il progetto (accantonato) di demolizione della Garisenda - Due anni fa il piano nel caso di pericolo di crollo messo a punto dall’esperto di esplosivi, Danilo Coppe. Come scrive msn.com

Bologna, nel 2023 si ipotizzò la demolizione controllata della Garisenda e fu chiamato l'esplosivista Danilo Coppe - L'esperto parmigiano, incaricato della perizia disposta nell’ambito del processo all'ex Nar Cavallini per concorso nella strage del 2 agosto, realizzò un progetto per intervenire in poche ore. Riporta corrieredibologna.corriere.it

La Garisenda e quando si pensò alla demolizione controllata - Nell'autunno 2023, quando iniziò l'allerta per la Torre Garisenda, la minore delle Due Torri di Bologna, e il Comune creò il primo pool di esperti incaricati di gestire l'emergenza, ci fu anche un mom ... Si legge su msn.com

Demolizione dell’ex Casaralta: ecco cosa verrà costruito / Video - Via libera ufficialmente all’intervento di demolizione prima (video) e riqualificazione poi delle ex Officine Casaralta, area di 50mila metri quadrati in via Ferrarese in ... Da ilrestodelcarlino.it

Passante di Bologna, si va verso una modifica tecnica al progetto - Si rimette lentamente in moto il Passante di Bologna: dopo le polemiche politiche e lo stallo delle ultime settimane, si va verso una "modifica tecnica" al progetto già approvato per potenziare la ... Secondo rainews.it