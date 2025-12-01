Bologna furto sul Frecciarossa | valigia rubata a coppia australiana ritrovata grazie al GPS
A Bologna una coppia australiana ha subito il furto di una valigia sul Frecciarossa: la Polizia Ferroviaria ha recuperato il bagaglio grazie al GPS. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
