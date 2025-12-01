Bologna-Cremonese | sorpresa del Castel Guelfo The Style Outlets

Danielebartocciblog.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tutto pronto per il posticipo di Serie A tra il Bologna di mister Italiano e la Cremonese di mister Nicola. Proprio alla vigilia dell’attesissimo match d campionato, Castel Guelfo The Style Outlets  ha rafforzato in grande stile il suo legame con il panorama sportivo e il territorio bolognese. E’ stata annunciata a tal proposito una  nuova e prestigiosa partnership con il Bologna FC 1909  per il campionato di Serie A 20252026. BOLOGNA-CREMONESE, ANTICIPAZIONI POSTICIPO DI SERIE A: LASER SHOW ALLO STADIO RENATO DALL’ARA. Tutti i pronostici “sorridono” alla squadra di casa. Mister Italiano e la sua squadra hanno infatti tutte le carte in regola per mettere in cassaforte, stasera contro il team di Davide Nicola, altri tre punti importanti in chiave ‘alta classifica’. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

