Bologna-Cremonese oggi il posticipo della 13esima giornata di Serie A 2025 2026 | orario e dove vederlo

Scendono in campo questa sera Bologna e Cremonese, per il posticipo che chiude la 13esima giornata della serie A 20252026. La squadra di Italiano cerca i tre punti, per provare a restare agganciata alla zona Champions League: al momento è quinta con tre punti di distacco da Roma e Inter ma con una partita in meno. La Cremonese, dopo un ottimo avvio di campionato, ha subito una battuta d’arresto e ha perso le ultime tre gare disputate, trovandosi ora a metà classifica. Bologna-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla. La partita Bologna-Cremonese è in programma alle 20.45 allo stadio Dall’Ara. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bologna-Cremonese, oggi il posticipo della 13esima giornata di Serie A 2025/2026: orario e dove vederlo

