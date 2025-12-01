Bologna-Cremonese al Dall’Ara si chiude la 13ª giornata | le scelte di Italiano e Nicola

Il sipario sulla tredicesima giornata di Serie A cala al Dall’Ara, dove il Bologna ospita una Cremonese in cerca di ossigeno. È una sfida che mette di fronte due momenti opposti: da una parte la squadra di Vincenzo Italiano, rinvigorita dalla vittoria europea e da una classifica che inizia a raccontare ambizioni concrete; dall’altra il gruppo di Davide Nicola, frenato da tre sconfitte consecutive che hanno incrinato certezze e slancio. La cornice sarà quella delle grandi occasioni, perché la partita non vale solo punti: vale segnali, conferme, risposte da entrambe le panchine. La partita. 1 Dicembre 2025 - 20:45 Serie A Giornata 13 Bologna Cremonese giorni ore minuti secondi Anteprima Partita Stadio Renato Dall'Ara Il Bologna cerca continuità e fiducia. 🔗 Leggi su Serieagoal.it © Serieagoal.it - Bologna-Cremonese, al Dall’Ara si chiude la 13ª giornata: le scelte di Italiano e Nicola

Altri contenuti sullo stesso argomento

Quattro squadre in un punto La classifica della Serie A, in attesa di Bologna-Cremonese che domani chiuderà la 13esima giornata - facebook.com Vai su Facebook

Le probabili formazioni di Bologna-Cremonese #SkySport #Bologna #Cremonese #BolognaCremonese #SerieA Vai su X

Pagina 0 | Dove vedere Bologna-Cremonese in tv? Dazn o Sky, orario - La tredicesima giornata di Serie A si chiude con il posticipo del lunedì tra Bologna e Cremonese: la squadra di Italiano vuole tenere il passo delle grandi, quella di Nicola vuole tornare alla vittori ... Si legge su corrieredellosport.it

Bologna-Cremonese: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A - 45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona Dazn (214). Segnala tuttosport.com

Dove vedere Bologna-Cremonese di serie A in tv e streaming - Si chiude la 13ª giornata con il posticipo di lunedì 1° dicembre. Da corriere.it