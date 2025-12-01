Bologna Cremonese 1-3 LIVE | golazo di Vardy!
Bologna Cremonese: segui sintesi, tabellino, cronaca e live il match della tredicesima giornata di Serie A del Dall’Ara e in campo alle 20.45 Scendono in campo alle 20.45 la sfida Bologna Cremonese per la tredicesima giornata di Serie A. Gara fondamentale per i padroni di casa, per rimanere in corsa per le zone europee, di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
SERIE A I In campo Bologna-Cremonese per il Monday Night che chiude la 13esima giornata DIRETTA e FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/12/01/serie-a-bologna-cremonese-in-campo-lunedi-alle-2045-diretta_4b19df9c-0a6c-43a - facebook.com Vai su Facebook
Bologna-Cremonese, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA Vai su X
Serie A: in campo Bologna-Cremonese 1-2 DIRETTA e FOTO - Lancio lungo dalla difesa che trova la sponda di Vardy per Bianchetti che stoppa, alza la testa e mette palla chirurgicamente per l'inserimento di ... Come scrive ansa.it
Bologna-Cremonese 1-2: diretta live e risultato in tempo reale - Cremonese di Domenica 1 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net
Serie A, Bologna-Cremonese 1-2 dopo 45': gol di Payero, Vardy e Orsolini - 2 sul campo del Bologna alla fine del primo tempo grazie alle reti di Payero al 31’, Vardy al 35’ e Orsolini su rigore al 45’ ... Lo riporta msn.com
DIRETTA/ Bologna Cremonese (risultato 1-2) streaming: Payero-Vardy, poi Orsolini! (1 dicembre 2025) - Serie A, Diretta Bologna Cremonese, streaming video tv: i lombardi se la vedano con una delle squadre più in forma del campionato (1 dicembre 2025) ... Secondo ilsussidiario.net
Bologna-Cremonese, le formazioni ufficiali - Cremonese, match valido per la tredicesima giornata di Serie A ... Secondo gianlucadimarzio.com
Risultati calcio live, lunedì 1° dicembre 2025: posticipi in Serie A e Liga - Cremonese chiude la 13° giornata, in Spagna c'è Vallecano- Lo riporta calciomagazine.net