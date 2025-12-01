Bologna Cremonese 1-3 | clamoroso al Dall’Ara Payero e Vardy fermano Italiano! Juventus che accorcia a -1 dai rossoblù

Bologna Cremonese 1-3: Payero e Vardy decisivi al Dall’Ara! Juventus che accorcia a -1 dai rossoblù di Italiano in classifica. Il fortino del Dall’Ara cade fragorosamente e la classifica di Serie A subisce uno scossone inatteso. Nel posticipo del lunedì di campionato, il Bologna di Vincenzo Italiano viene sorpreso tra le mura amiche da una Cremonese cinica e spietata, che si impone con un netto 1-3. Una sconfitta pesante per i rossoblù, che mancano l’occasione di allungare in zona Europa e sentono ora il fiato sul collo delle inseguitrici, Juventus in testa. Vardy show: doppietta dell’eterno bomber inglese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Bologna Cremonese 1-3: clamoroso al Dall’Ara, Payero e Vardy fermano Italiano! Juventus che accorcia a -1 dai rossoblù

