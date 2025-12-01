Bologna Cremonese 1-2 LIVE | fine primo tempo uno-due micidiale dei grigiorossi

Calcionews24.com | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Bologna Cremonese: segui sintesi, tabellino, cronaca e live il match della tredicesima giornata di Serie A del Dall’Ara e in campo alle 20.45 Scendono in campo alle 20.45 la sfida Bologna Cremonese per la tredicesima giornata di Serie A. Gara fondamentale per i padroni di casa, per rimanere in corsa per le zone europee, di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

bologna cremonese 1 2 live fine primo tempo uno due micidiale dei grigiorossi

© Calcionews24.com - Bologna Cremonese 1-2 LIVE: fine primo tempo, uno-due micidiale dei grigiorossi

Altre letture consigliate

bologna cremonese 1 2Serie A: in campo Bologna-Cremonese 1-2 DIRETTA e FOTO - Lancio lungo dalla difesa che trova la sponda di Vardy per Bianchetti che stoppa, alza la testa e mette palla chirurgicamente per l'inserimento di ... Come scrive ansa.it

bologna cremonese 1 2Serie A, Bologna-Cremonese 1-2: rigore di Orsolini accorcia le distanze, ma la Cremonese è avanti all’intervallo - La Cremonese ha aperto le marcature al 31' con un potente tiro di Martin Payero, che ha infilato l’angolino ... Si legge su ilovepalermocalcio.com

bologna cremonese 1 2la formazioneufficiale del bologna - Ed è corretto a non cadere cercando le braccia del portiere ... Da gazzetta.it

Bologna-Cremonese 0-2: diretta live e risultato in tempo reale - Cremonese di Domenica 1 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net

bologna cremonese 1 2Serie A: 4 partite Serie B: 2 partite Coppa Italia: 1 partite - Cremonese: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it scrive

bologna cremonese 1 2Diretta/ Bologna Cremonese (risultato 0-0) video streaming tv: palo di Orsolini! (1 dicembre 2025) - Serie A, Diretta Bologna Cremonese, streaming video tv: i lombardi se la vedano con una delle squadre più in forma del campionato (1 dicembre 2025) ... Secondo ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Bologna Cremonese 1 2