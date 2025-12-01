Bologna Cremonese 0-2 LIVE | raddoppia Vardy!
Bologna Cremonese: segui sintesi, tabellino, cronaca e live il match della tredicesima giornata di Serie A del Dall’Ara e in campo alle 20.45 Scendono in campo alle 20.45 la sfida Bologna Cremonese per la tredicesima giornata di Serie A. Gara fondamentale per i padroni di casa, per rimanere in corsa per le zone europee, di . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Contenuti che potrebbero interessarti
SERIE A I In campo Bologna-Cremonese per il Monday Night che chiude la 13esima giornata DIRETTA e FOTO #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/sport/calcio/2025/12/01/serie-a-bologna-cremonese-in-campo-lunedi-alle-2045-diretta_4b19df9c-0a6c-43a - facebook.com Vai su Facebook
Bologna-Cremonese, dove vedere la partita in tv: gli orari #SkySport #SkySerieA Vai su X
Serie A: in campo Bologna-Cremonese 0-2 DIRETTA e FOTO - Per l'allenatore grigiorosso, affrontare avversarie del calibro di Juventus, Roma e ora Bologna rappresenta un passaggio utile a far crescere la squadra. Secondo ansa.it
la formazioneufficiale del bologna - 1): Ravaglia, Zortea, Casale, Lucumi, Miranda; Moro, Pobega; Orsolini, ... Lo riporta gazzetta.it
Diretta/ Bologna Cremonese (risultato 0-0) video streaming tv: palo di Orsolini! (1 dicembre 2025) - Serie A, Diretta Bologna Cremonese, streaming video tv: i lombardi se la vedano con una delle squadre più in forma del campionato (1 dicembre 2025) ... Secondo ilsussidiario.net
DIRETTA ONLINE - Serie A, Bologna-Cremonese 0-0: live report, formazioni e dettagli - Ecco report, formazioni, statistiche, precedenti, dettagli, cronaca e curiosità. Riporta napolimagazine.com
Bologna-Cremonese 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Cremonese di Domenica 1 dicembre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. calciomagazine.net scrive
Serie A, Bologna-Cremonese 0-0: subito palo di Orsolini - 0: palo di Orsolini Il Bologna si rende subito pericoloso dopo appena tre minuti dal fischio d’inizio. Si legge su msn.com