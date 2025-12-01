Bologna con la Cremonese assalto al terzo posto | chance per Orsolini dopo il rigore sbagliato
Castro cerca il gol in casa dopo oltre due mesi, tutti gli esterni a disposizione: serve una vittoria. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondisci con queste news
Quattro squadre in un punto La classifica della Serie A, in attesa di Bologna-Cremonese che domani chiuderà la 13esima giornata - facebook.com Vai su Facebook
Le probabili formazioni di Bologna-Cremonese #SkySport #Bologna #Cremonese #BolognaCremonese #SerieA Vai su X
Bologna, prova a prenderti il terzo posto - Contro la Cremonese i rossoblù sono alla ricerca di un ’tredici’, dopo dodici risultati utili consecutivi tra campionato ed Europa League . Segnala ilrestodelcarlino.it
Napoli, assalto a Ndoye per rinforzare l’attacco: summit con il Bologna - In realtà Dan Ndoye non è mai sparito dai pensieri di mercato del Napoli. Riporta napoli.repubblica.it
Milan-Bologna alla terza giornata? E' finita sempre allo stesso modo... - Un ko clamoroso interno contro la Cremonese e una vittoria esterna contro il Lecce. Lo riporta tuttomercatoweb.com