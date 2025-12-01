Bollette del gas in calo risparmio fino a 354 euro | niente rincari in inverno
Da oggi, 1° dicembre, si completa la mappa dell’accensione dei riscaldamenti in tutta Italia. Anche il Sud, da Agrigento a Siracusa, passando per Palermo, Reggio Calabria e le isole come Lampedusa e Linosa, potrà avviare i termosifoni. Ma sul fronte gas c’è un segnale incoraggiante: con il crollo del prezzo all’ingrosso, i risparmi per gli italiani possono essere di 354 euro all’anno per famiglia. Lo sottolinea Assium, l’associazione italiana degli Utility Manager. Il taglio delle bollette. Il motivo di questa dinamica ribassista è la forte discesa delle quotazioni del gas. Sul mercato di riferimento olandese Ttf, il prezzo è sceso sotto i 30 euro per megawattora, segnando un calo del 25% rispetto alla media di novembre 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
