Bollette del gas in calo risparmio fino a 354 euro | niente rincari in inverno

Quifinanza.it | 1 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da oggi, 1° dicembre, si completa la mappa dell’accensione dei riscaldamenti in tutta Italia. Anche il Sud, da Agrigento a Siracusa, passando per Palermo, Reggio Calabria e le isole come Lampedusa e Linosa, potrà avviare i termosifoni. Ma sul fronte gas c’è un segnale incoraggiante: con il crollo del prezzo all’ingrosso, i risparmi per gli italiani possono essere di 354 euro all’anno per famiglia. Lo sottolinea Assium, l’associazione italiana degli Utility Manager. Il taglio delle bollette. Il motivo di questa dinamica ribassista è la forte discesa delle quotazioni del gas. Sul mercato di riferimento olandese Ttf, il prezzo è sceso sotto i 30 euro per megawattora, segnando un calo del 25% rispetto alla media di novembre 2024. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

bollette del gas in calo risparmio fino a 354 euro niente rincari in inverno

© Quifinanza.it - Bollette del gas in calo, risparmio fino a 354 euro: niente rincari in inverno

News recenti che potrebbero piacerti

bollette gas calo risparmioInverno 2025: bollette del gas in calo, possibile risparmio fino a 354 euro - l calo delle quotazioni internazionali e i ribassi generalizzati delle tariffe, anche sul mercato libero, potrebbero permettere risparmi significativi ... Segnala telenord.it

bollette gas calo risparmioSiracusa. Bollette del gas in calo: risparmi fino al 19% anche in città - Calano ancora le quotazioni del gas sui mercati internazionali e, con esse, scendono in modo significativo anche le bollette per le famiglie italiane. Secondo libertasicilia.it

Inverno senza rincari per le bollette, prezzi del gas in calo - Un inverno meno 'bollente' sul fronte delle bollette del gas, grazie agli effetti del calo delle quotazioni sui mercati internazionali e a ribassi generalizzati delle tariffe anche sul mercato libero ... Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Bollette Gas Calo Risparmio