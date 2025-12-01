Bollate ladri tentano di rubare mentre c’è la riunione condominiale
Bollate, ladri tentano di rubare nel palazzo mentre c’è la riunione condominiale. Approfittando della riunione condominiale che aveva richiamato quasi tutti i residenti, alcuni ladri hanno tentato di introdursi in due appartamenti del grosso palazzo di via Piave proprio di fronte all’ospedale. L’episodio è avvenuto mercoledì 19 novembre, ma fortunatamente il tentato furto non è . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
