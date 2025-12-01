Boggi Milano conquista New York | terzo store a Columbus Circle e piano ambizioso da 120 milioni di dollari
Il menswear italiano accelera oltreoceano.. Boggi Milano ha inaugurato il terzo punto vendita a New York, un negozio di 450 metri quadrati situato nel complesso The Shops at Columbus Circle, uno dei poli commerciali più esclusivi della Grande Mela. L’apertura segue quelle di SoHo e Madison Avenue, consolidando la presenza del brand nella metropoli americana. . L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
