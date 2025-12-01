BMFL 2025 Salerno, la conferenza stampa annuncia la tre giorni dedicata a formazione, lavoro e giovani in collaborazione con il Giffoni Film Festival. La BMFL 2025 Salerno si prepara a entrare nel vivo con l’evento di presentazione della sua tre giorni conclusiva. La conferenza stampa è in programma lunedì 1° dicembre alle 10:30 nella Sala “Antonio Genovesi” della Camera di Commercio di Salerno, in via Roma 29. L’incontro, rivolto alla stampa e agli stakeholder del settore educativo e produttivo, illustrerà il programma completo della manifestazione che dal 3 al 5 dicembre animerà la Giffoni Multimedia Valley. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - BMFL 2025 Salerno: presentazione ufficiale il 1° dicembre