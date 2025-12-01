Blunauta si prepara per il Natale giovedì 4 nello store di via Carducci il tradizionale Friendsmas Party
Il periodo più magico dell'anno sta per tornare e, come da tradizione, Blunauta apre le porte al Natale con un evento dedicato a clienti, amiche e appassionate di stile. La slitta carica di Christmas gifts è già arrivata in negozio: un invito a scoprire in anteprima la nuova collezione, le proposte regalo e tutto il fascino delle feste. Giovedì 4 dicembre, a partire dalle ore 17,30, lo store di via Carducci 28, nel cuore dello shopping a Chiaia, accoglierà il pubblico con un appuntamento speciale: il Friendsmas Party, un momento pensato per brindare insieme, lasciarsi ispirare da idee regalo raffinate, scegliere i "pacchi e pacchetti" colorati e decorati come è nello stile di Blunauta da mettere sotto l'albero, perfetti per sorprendere e condividere un augurio di buon auspicio in un clima disteso e scintillante.