Bloccare sui social per amore | il paradosso del ti blocco perché mi interessi

«Ti blocco perché mi interessi». Una frase che sembra un ossimoro, eppure ha scatenato un dibattito infuocato su TikTok, dividendo gli utenti in due schieramenti contrapposti. Da una parte chi sostiene che il blocco equivalga all’indifferenza totale, dall’altra chi lo interpreta come manifestazione estrema di coinvolgimento emotivo. Il paradosso non è solo semantico: secondo Igor Nogarotto, autore del libro “Bloccare o non bloccare questo è il problema”, l’88% di chi blocca il partner o l’ex mantiene ancora un legame emotivo con la persona che ha scelto di escludere digitalmente. I numeri che ribaltano la narrazione del distacco. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

