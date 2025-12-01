Blitz campo Rom Napoli | trovati 400 kg di rame rubato

Continuano i controlli dei Carabinieri ai campi Rom di Napoli e provincia disposti dal comando provinciale A pochi giorni dall’ultimo servizio a largo raggio svolto nell’accampamento di via Grimaldi, i carabinieri della compagnia di Poggioreale – con la preziosa collaborazione dei militari forestali, del nucleo radiomobile di Napoli e degli agenti della polizia municipale –. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

