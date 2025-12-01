blitz calabrese e belcastro il progresso va

di Nicola Baldini SASSO MARCONI Seconda sconfitta consecutiva per il Sasso Marconi di Franco Farneti che, al ‘Carbonchi’, cade 3-1 contro la corazzata Desenzano. La formazione ospite parte fortissimo e, al 14’, dopo un autentico miracolo di Celeste su una conclusione ravvicinata di Procaccio, riesce a trovare il gol del vantaggio: Baraye lavora un bel pallone sul suo out di competenza e lo mette in mezzo per Brighenti che, di controbalzo, insacca alle spalle dell’incolpevole estremo difensore locale. I gialloblù accusano il colpo e, tre giri di orologio più tardi, la compagine lombarda trova il raddoppio: al termine di una bella triangolazione con il centravanti-boa Brighenti, Baraye si presenta tutto solo davanti a Celeste e lo fredda con un preciso diagonale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

