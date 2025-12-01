Blitz armato sull’A2 portavalori in fiamme | milioni di euro finiti in cenere Caccia ai banditi in fuga

L'incendio delle due autovetture con cui i banditi hanno bloccato la corsia ha anche interessato l'automezzo portavalori. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Blitz armato sull’A2, portavalori in fiamme: milioni di euro finiti in cenere. Caccia ai banditi in fuga

