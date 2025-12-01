Blitz alla Stampa stessi assalitori del No Meloni Day
Non solo l'attacco alla redazione torinese della Stampa era premeditato, ma anche gli autori non erano nuovi a episodi del genere. Già sabato, all'indomani dell'assalto, gli investigatori hanno segnalato alla procura di Torino i nomi dei primi 36 antagonisti che hanno fatto irruzione nella sede del quotidiano torinese. E man mano che prosegue il lavoro di identificazione emerge che molti di loro quasi tutti legati ad Askatasuna e ai collettivi studenteschi che fanno comunque capo al centro sociale autogestito di Borgo Vanchiglia - erano già noti alle forze dell'ordine perché immortalati in altri disordini avvenuti sotto la Mole negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Argomenti simili trattati di recente
Alanews - video e giornalismo. . Tajani alza i toni dopo il blitz dei pro-Pal alla redazione de La Stampa: “Parole di Albanese inaccettabili. La stampa non si fa intimidire.” Il vicepremier ribadisce la centralità della libertà di informazione e torna a chiedere la chiu - facebook.com Vai su Facebook
Blitz alla Stampa, il liceo Einstein cuore della rivolta Vai su X
Blitz alla Stampa, stessi assalitori del No Meloni Day - Non solo l'attacco alla redazione torinese della Stampa era premeditato, ma anche gli autori non erano nuovi a episodi del genere. Segnala msn.com
Blitz a La Stampa e violenze a Torino: il prefetto parla di «strategia per mettere in scacco la città» - Una redazione devastata, aggressioni ai fotografi e cortei violenti: il prefetto Cafagna avverte, Torino rischia una spirale di violenza ... Come scrive torino.corriere.it
Blitz in scuola a Genova, tra assalitori anche un maggiorenne - C'è anche un maggiorenne, 18 anni appena compiuti, tra le persone identificate dalla Digos che hanno partecipato al blitz di sabato notte al liceo Leonardo Da Vinci dove era in corso l'occupazione da ... Da ansa.it