Non solo l'attacco alla redazione torinese della Stampa era premeditato, ma anche gli autori non erano nuovi a episodi del genere. Già sabato, all'indomani dell'assalto, gli investigatori hanno segnalato alla procura di Torino i nomi dei primi 36 antagonisti che hanno fatto irruzione nella sede del quotidiano torinese. E man mano che prosegue il lavoro di identificazione emerge che molti di loro quasi tutti legati ad Askatasuna e ai collettivi studenteschi che fanno comunque capo al centro sociale autogestito di Borgo Vanchiglia - erano già noti alle forze dell'ordine perché immortalati in altri disordini avvenuti sotto la Mole negli ultimi mesi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Blitz alla Stampa, stessi assalitori del No Meloni Day