Black Bag – Doppio gioco | un thriller spionistico che stimola la mente – Recensione

George Woodhouse lavora per l’ NCSC britannico ed è considerato uno dei migliori analisti dell’organizzazione, specializzato nel rintracciare talpe e traditori grazie a una capacità deduttiva unica al mondo. Una sera viene informato che l’agenzia ha una falla: qualcuno ha fatto trapelare dei codici top-secret con il potenziale di destabilizzare un governo alleato. Il protagonista ha due settimane per identificare il colpevole tra cinque sospett(at)i, tutti colleghi di alto livello con accesso alle informazioni compromesse. In Black Bag: Doppio gioco la situazione si complica drammaticamente quando George scopre che tra coloro che potrebbero essere colpevoli figura anche sua moglie Kathryn St. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Black Bag – Doppio gioco: un thriller spionistico che stimola la mente – Recensione

News recenti che potrebbero piacerti

Il vero black Friday che vorresti Solo per oggi perdi il doppio delle calorie - facebook.com Vai su Facebook

Black Bag – Doppio gioco: un thriller spionistico che stimola la mente – Recensione - George Woodhouse lavora per l’ NCSC britannico ed è considerato uno dei migliori analisti dell’organizzazione, specializzato nel rintracciare talpe e traditori grazie a una capacità deduttiva unica al ... Segnala superguidatv.it

Black Bag: Doppio gioco: trama e cast del thriller di Steven Soderbergh - Il cast di Black Bag – Doppio gioco è guidato da Michael Fassbender e Cate Blanchett, affiancati da Pierce Brosnan, Regé- Da cinematographe.it

Black Bag - Doppio gioco, la missione di Michael Fassbender su Sky Cinema UNO e NOW - Michael Fassbender è un agente segreto in difficoltà quando scopre che sua moglie è tra i sospettati della sua missione in Black Bag - Secondo comingsoon.it

Black Bag - Doppio Gioco - L'agente segreto George Woodhouse deve svolgere una delicata missione; il suo superiore Meacham gli ha dato infatti una settimana di tempo per indagare sulla fuga di notizie di un software top ... Riporta mymovies.it

Black Bag: Doppio Gioco, il trailer del film di Soderbergh con Fassbender e Blanchett - È uscito il trailer ufficiale di Black Bag: Doppio Gioco, il film diretto da Steven Soderbergh che vede protagonisti Michael Fassbender e Cate Blanchett. Riporta tg24.sky.it

Black Bag - Doppio Gioco - Steven Soderberg firma l'ennesimo grande film della sua carriera, un elegantissima e precisissima vicenda di spie, inganni e doppi giochi che in realtà parla di tutt'altro (ma non dimentica la ... Si legge su comingsoon.it