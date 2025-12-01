Bisonte buio profondo Sorpasso del Bergamo
IL BISONTE FIRENZE 0 BERGAMO 3 FIRENZE: Acciarri 2, Morello 1, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli 3, Colzi (L2) ne, Villani 10, Knollema 6, Maleševic 2, Bukilic 3, Tanase 10, Kaçmaz 2, Lapini ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. BERGAMO: Carraro ne, Eze 3, Bolzonetti 2, Kipp 18, Ferrario (L2) ne, Mosser ne, Strubbe, Micheletti ne, Armini (L1), Weske, Manfredini 10, Mlejnková 8, Meli 10, Cesé Montalvo 17. All. Parisi. Arbitri: Serafin – Verrascina. Parziali: 20-25, 20-25, 22-25. FIRENZE - Al Pala BigMat Il Bisonte Firenze subisce una sconfitta pesante da Bergamo e scala dal settimo al nono posto in classifica gettando virtualmente al vento la possibilità di qualificarsi per la Coppa Italia – alla quale accedono le prime otto al termine del girone di andata – giacché nella prossima partita (l’ultima) andrà a far visita al Novara. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
#EtruriaTerzoMillennio Oggi dopo l’apertura ufficiale, la mattinata è proseguita con una camminata da Piazza Panicale all'oliveto per la raccolta delle olive e molitura presso l'Oleificio "Il Progresso" e degustazioni di vini, olio, salumi di bisonte e fagiolina del Tr - facebook.com Vai su Facebook
Bisonte, buio profondo. Sorpasso del Bergamo - IL BISONTE FIRENZE 0 BERGAMO 3 FIRENZE: Acciarri 2, Morello 1, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli 3, Colzi (L2) ne, Villani 10, Knollema 6, ... Come scrive msn.com