bisonte buio profondo sorpasso del bergamo

IL BISONTE FIRENZE 0 BERGAMO 3 FIRENZE: Acciarri 2, Morello 1, Valoppi (L1), Bertolino, Zuccarelli 3, Colzi (L2) ne, Villani 10, Knollema 6, Maleševic 2, Bukilic 3, Tanase 10, Kaçmaz 2, Lapini ne, Agrifoglio. All. Chiavegatti. BERGAMO: Carraro ne, Eze 3, Bolzonetti 2, Kipp 18, Ferrario (L2) ne, Mosser ne, Strubbe, Micheletti ne, Armini (L1), Weske, Manfredini 10, Mlejnková 8, Meli 10, Cesé Montalvo 17. All. Parisi. Arbitri: Serafin – Verrascina. Parziali: 20-25, 20-25, 22-25. FIRENZE - Al Pala BigMat Il Bisonte Firenze subisce una sconfitta pesante da Bergamo e scala dal settimo al nono posto in classifica gettando virtualmente al vento la possibilità di qualificarsi per la Coppa Italia – alla quale accedono le prime otto al termine del girone di andata – giacché nella prossima partita (l’ultima) andrà a far visita al Novara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

