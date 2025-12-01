Bimbo ferito a Longobucco | guardia medica chiusa arriva in ospedale dopo un’ora di viaggio

Il caso del bambino di Longobucco che è stato costretto ad arrivare in ospedale, dopo aver battuto la testa, sull’auto dei propri genitori perché la guardia medica era chiusa, riaccende il dibattito su questo servizio essenziale del tutto carente nei territori montani dell'entroterra del basso Ionio Cosentino. Il padre del piccolo per portare il proprio figlio al Pronto soccorso dell’ospedale. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Bimbo ferito a Longobucco: guardia medica chiusa, arriva in ospedale dopo un’ora di viaggio

