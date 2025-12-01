Bimbi nel bosco quando potrebbero tornare a vivere con i genitori dopo il trasferimento nella nuova casa

I genitori dei tre bimbi cresciuti nei boschi di Chieti hanno accettato l'abitazione nella natura offerta gratuitamente da un ristoratore di Ortona originario di Palmoli. Staranno in quella casa per due mesi durante la ristrutturazione del loro immobile. Gli avvocati hanno chiesto un rapido ricongiugimento con i figli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

"Come va a finire coi tre bimbi". Famiglia nel bosco, le dichiarazioni dopo l'incontro col papà: cosa sta succedendo (NOTIZIA NEI COMMENTI) - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia nel bosco, il papà dei tre bimbi inizia il trasloco nel nuovo casolare Vai su X

Bimbi nel bosco, quando potrebbero tornare a vivere con i genitori dopo il trasferimento nella nuova casa - Non è affatto scontato il ritorno a casa dei tre bambini cresciuti nei boschi di Chieti e ora ospiti di una casa famiglia, non in tempi necessariamente brevi. Secondo fanpage.it

Famiglia nel bosco, la casa offerta da Armando per far tornare i bimbi coi genitori: “A Nathan è piaciuto tutto” - A Dentro la Notizia le immagini della casa offerta dal signor Armando e dalla figlia alla famiglia nel bosco: "A Nathan è piaciuta molto, sono ottimista ... Da fanpage.it

I tre figli tolti alla famiglia nel bosco: potrebbero tornare in Australia con la mamma - La madre e i bambini in una struttura protetta, il padre valuta di farli rientrare: “Ma ci piace vivere qui”. Come scrive quotidiano.net

Famiglia nel bosco accetta un casolare gratis dall'imprenditore di Palmoli, cosa può cambiare ora per i bimbi - I genitori dei bambini della famiglia che viveva nel bosco a Palmoli hanno deciso di accettare un immobile offerto da un privato cittadino ... virgilio.it scrive

Famiglia nel bosco, possibile svolta per il trasferimento in una nuova casa a Palmoli e il ritorno dei bambini - La casa offerta dal signor Armando, a quella che è stata ribattezzata come "la famiglia nel bosco" a Palmoli, è piaciuta al padre Nathan ... Lo riporta virgilio.it

Famiglia nel bosco, il padre Nathan: “Mia moglie e i bimbi potrebbero tornare in Australia” - Nathan, padre dei tre bambini allontanati dalla cosiddetta famiglia nel bosco di Palmoli, ha spiegato ai giornalisti: “Noi ... Come scrive blitzquotidiano.it