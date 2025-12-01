Bimba di quattro anni vola giù dal terzo piano | dramma in Italia succede l’incredibile

Una bambina di quattro anni è stata ricoverata d'urgenza all' ospedale Gaslini dopo una caduta dal terzo piano di un palazzo a Ponzano Magra, in provincia della Spezia. L'incidente è avvenuto mentre la piccola si trovava nell' abitazione di uno dei genitori. Secondo una prima ricostruzione, la bambina avrebbe autonomamente scavalcato il parapetto del balcone, perdendo l'equilibrio. Fortunatamente, dei fili per il bucato installati ai piani inferiori hanno rallentato la caduta, limitando così la gravità dell'impatto. Subito dopo l'accaduto, sul posto è intervenuta un' ambulanza della Pubblica Assistenza di Santo Stefano Magra per prestare i primi soccorsi.

