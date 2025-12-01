Bimba di 4 anni cade dal terzo piano a La Spezia fili del bucato la salvano | ricoverata al Gaslini
L’incidente a Santo Stefano di Magra in località Ponzano Magra. Nella caduta la piccola è atterrata prima sui fili del bucato degli appartamenti dei piani inferiori che ne hanno rallentato la velocità ma la bambina è comunque finita sul selciato. 🔗 Leggi su Fanpage.it
