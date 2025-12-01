Bimba cade dal terzo piano a Santo Stefano Magra salvata dalle corde del bucato dei vicini
E’ sfuggita al controllo dei genitori e si è sporta dal parapetto. E’ ricoverata al Gaslini con diverse fratture. 🔗 Leggi su Repubblica.it
Leggi anche questi approfondimenti
++ Bimba di 4 anni cade dal terzo piano - Dall'Italia - facebook.com Vai su Facebook
Bimba cade dal terzo piano, la caduta attutita dai fili del bucato - Una bambina di quattro anni è stata ricoverata all'ospedale Gaslini dopo essere caduta dal terzo di un palazzo a Ponzano Magra, in provincia della Spezia. Scrive rainews.it
Bimba di 4 anni cade dal terzo piano, terrore in casa. La piccola è precipitata da un parapetto - Dinamica ancora da accertare, ma la caduta sarebbe stata attutita da alcune corde da bucato ai piani inferiori. Riporta msn.com
Santo Stefano Magra, bimba di 4 anni cade dalla finestra al terzo piano di un edificio. Salvata dalle corde per stendere il bucato - Ponzano Magra – Tragedia sfiorata a Ponzano Magra (nel Comune Spezzino di Santo Stefano) intorno alle 8 di stamattina. Segnala ilsecoloxix.it
Bimba cade dal terzo piano a Ponzano: i panni stesi attutiscono la caduta. Volo d’urgenza al Gaslini - Paura questa mattina a Ponzano Magra per una bimba di pochi anni, e non ancora in età scolare, caduta dal terzo piano di un palazzo. Segnala msn.com
Bimbo di 10 anni cade dal terzo piano a Trapani, ricoverato in ospedale in gravi condizioni: si indaga - Un bimbo di 10 anni è caduto dal balcone della sua abitazione, situata al terzo piano, di un palazzo in via Pantelleria a Trapani. fanpage.it scrive
Bolzano, bimbo di tre anni cade dal terzo piano. Corsa in ospedale, condizioni gravissime - Un bimbo di tre anni è precipitato dal terzo piano di casa ed è ora in condizioni critiche all’ospedale San Maurizio. Segnala affaritaliani.it