Bim Bum Bam è stata la ‘sliding door’ della mia vita oggi faccio il consulente d’azienda Berlusconi? Al primo incontro feci una gaffe… | parla Roberto Ceriotti

Roberto Ceriotti è un volto storico della tv italiana. In un’intervista a Fanpage.it, l’ex conduttore ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua carriera. Lo showman ha raccontato il suo esordio in televisione, grazie a un coro per bambini: “In occasione delle nostre frequentazioni nella Parrocchia del quartiere, mia madre chiese a due persone che lavoravano in Rai se ci fossero opportunità interessanti per i bambini. Scoprimmo l’esistenza del Coro dei Piccoli Cantori di Milano, il coro che aveva realizzato le sigle di successi come ‘Portobello’. Da lì partì tutto, ogni bambino aveva una scheda personale e la Rai, quando aveva bisogno di piccoli, attingeva da quell’archivio”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Bim Bum Bam è stata la ‘sliding door’ della mia vita, oggi faccio il consulente d’azienda. Berlusconi? Al primo incontro feci una gaffe…”: parla Roberto Ceriotti

