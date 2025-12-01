Billboard Women in Music 2025 le tre serate dal premio a Giorgia all’omaggio alla Vanoni

La seconda edizione italiana di Billboard Women in Music si è conclusa negli spazi di UFO di Milano. La seconda edizione italiana di Billboard Women in Mu sic si è conclusa negli spazi di UFO Milano, che dal 25 al 28 novembre si sono trasformati nella Women in Music House. Dopo l’edizione inaugurale del 2024, che aveva acceso i riflettori sul contributo delle donne alla musica e alla cultura, l’appuntamento 2025 ha proposto un progetto ancora più ricco e articolato, con workshop, show-case e panel, confermando la sua vocazione come spazio dedicato alla creatività femminile, alla pluralità delle voci artistiche e alla costruzione di nuove prospettive culturali. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Billboard Women in Music 2025, le tre serate, dal premio a Giorgia all’omaggio alla Vanoni

