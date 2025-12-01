Bibi Bianca replica 70 voglia di lei | lo spettacolo al Fontarò
Dopo il doppio sold out registrato a ottobre, Bibi Bianca torna sul palco con “70 voglia di lei”, lo spettacolo scritto, diretto e interpretato dal regista e autore palermitano. L’appuntamento è per il 14 dicembre alle 18,15 al Teatro Fontarò di Palermo, dove il pubblico potrà rivivere. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
