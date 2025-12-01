Bibbiena asfaltature in corso Il Comune investe 100mila euro
Stanno andando avanti i lavori di asfaltatura del lotto autunnale nel territorio di Bibbiena. A breve toccherà a via Emma Perodi, via della Libertà e altre per un investimento complessivo di oltre 100 mila euro. A Bibbiena sono già state asfaltate via Fonte Cavalli, l’importante parcheggio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
