Bibbiena asfaltature in corso Il Comune investe 100mila euro

Stanno andando avanti i lavori di asfaltatura del lotto autunnale nel territorio di Bibbiena. A breve toccherà a via Emma Perodi, via della Libertà e altre per un investimento complessivo di oltre 100 mila euro. A Bibbiena sono già state asfaltate via Fonte Cavalli, l’importante parcheggio. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it